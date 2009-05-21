Румынская «Carpatair» с 28 мая открывает новое авиасообщение

Румынская авиакомпания «Carpatair» с 28 мая начинает авиасообщение между Черновцами и Тимишоарой. Авиарейс будет выполняться трижды в неделю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на презентации нового авиарейса в Черновцах президент авиакомпании «Carpatair» Николае ПЕТРОВ.

По его словам, авиарейс Черновцы - Тимишоара позволит наладить регулярное авиасообщение Черновцов с пересадкой в Тимишоаре с десятью городами Италии, тремя городами Германии, а также Веной и Афинами.

Н.ПЕТРОВ также считает, что новый рейс Черновцы - Тимишоара «станет рентабельным и будет иметь спрос у жителей Буковины».

В Украине авиакомпания «Carpatair» выполняет рейсы в Тимишоару также из Львова ( 6 рейсов в неделю) и Одессы ( 5 рейсов в неделю).