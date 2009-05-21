УРС и «Голден Телеком» интегрировали в Beeline

Завершен процесс интеграции компаний «Украинские радиосистемы» (УРС) и «Голден Телеком» в единого оператора связи Beeline. Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Beeline.

«Единый оператор связи Beeline (включает ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком» - обе компании входят в международную группу ОАО «ВымпелКом») сообщает о завершении интеграции компаний в Украине и переходе на новую маркетинговую стратегию универсального оператора связи», - отмечается в сообщении.

Процесс интеграции УРС и «Голден Телеком» был начат весной 2008 года с целью развития Beeline как универсального оператора связи. Как сообщает пресс-служба, в мае 2008 года была сформирована единая управленческая структура объединенной компании во главе с генеральным директором, созданы 3 объединенных дирекции и 10 объединенных филиалов, проведена работа по «синхронизации» бизнес-процессов в обеих компаниях.

Интеграция с «Голден Телеком» укрепила рыночные возможности Beeline, и позволила расширить продуктовую линейку услугами проводной связи – телефонией и доступом в Интернет. Логическим развитием объединения двух компаний стал запуск в октябре 2008 года нового продукта «Beeline Бизнес», объединяющего все виды телефонии, и «Beeline Интернет Дома» - фиксированный широкополосный доступ в Интернет по оптическому волокну (технология FTTB) для частных абонентов. По данным пресс-службы, возможность подключения услуги «Beeline Интернет Дома» сегодня стала доступной свыше 800 тыс. домохозяйств в Украине, и количество пользователей постоянно растет.

На корпоративном рынке Beeline предлагает корпоративную мобильную связь, услуги местной, междугородной и международной телефонной связи, междугородной и международной IP-телефонии, услуги передачи данных и доступа в Интернет по выделенным каналам, услуги широкополосного доступа в Интернет по технологии FTTB для малого и среднего бизнеса, услуги call-центра и data-центра.

Справка УНИАН. Единый оператор связи Beeline (ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком» - обе компании входят в международную группу ОАО «ВымпелКом») предлагает услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа. Сеть GSM/GPRS/EDGE Beeline национального масштаба реализована на основе IP-технологии, с использованием лучших образцов архитектур и систем коммутации, соответствующих концепции сети нового поколения NGN. Количество абонентов мобильной связи составляет более 1,8 млн. чел.

Единый оператор связи владеет лицензиями на предоставление услуг мобильной, фиксированной международной и междугородней связи, аренды каналов, передачи данных и широкополосного Интернет с использованием радиотехнологий GSM 900/1800, DECT, РЛЛ, wi-fi, wimax.

В группу компаний "ВымпелКом" входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой телефонии и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет. В группу «ВымпелКом» входят компании, предоставляющие свои услуги в России, казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении. Лицензии группы компаний «ВымпелКом» охватывают территории с общим населением около 340 млн человек, услуги предоставляются под брендом «Билайн».