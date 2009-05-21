Перевозкой льготников займется рабочая группа?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает создать рабочую группу, которая должна решить проблему перевозки льготных пассажиров путем разложения льгот на составляющие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время расширенного заседания Кабинета министров Украины.

По ее словам, отменить льготы на пассажирские перевозки сегодня невозможно. В частности, из-за того, что депутаты бояться потерять электорат.

В то же время премьер отметила, что бюджет не может оплачивать расходы на перевозку льготников. Поэтому необходимо срочно создать рабочую группу, которая рассмотрит этот вопрос и вынесет свои предложения на рассмотрение правительства.

Однако принимать решение придется все же на законодательном уровне, добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. В соответствии с действующим законодательством Украины, железные дороги безотказно предоставляют льготный проезд 24 категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и учащимся профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим.