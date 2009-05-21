Минтранс разработал законопроект о комбинированных перевозках

Министерство транспорта и связи разработало проект Закона Украины «О смешанных (комбинированных) перевозках».

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минтранссвязи, в частности, проект закона регулирует те отношения, которые не регламентированы действующим законодательством. Законопроектом четко регулируются основные права, обязанности субъектов правоотношений, которые возникают при смешанных (комбинированных) перевозок. Так, проектом предусматривается основание института операторов смешанных перевозок с определением их прав и обязанностей; введение системы сертификации деятельности смешанных перевозок; усовершенствование системы государственного регулирования в сфере смешанных перевозок; определение порядка и условий включения в смешанное сообщение терминалов всех видов транспорта (железнодорожные станции, морские и речные порты, автомобильные терминалы, аэропорты); определение особенностей контроля (таможенного, пограничного и пр.) при международных комбинированных перевозках для облегчения перемещения грузов через границу и пр.

Как считают в министерстве, принятие закона Украины «О смешанных (комбинированных) перевозках» будет способствовать использованию и увеличению экспортного потенциала транспортно-дорожного комплекса Украины, ускорению процессов его интеграции в европейскую и мировую транспортные системы, создаст условия для ускорения доставки грузов, уменьшения расходов на их перегрузку в пунктах изменения видов транспорта, снижению экологической нагрузки от деятельности транспорта на окружающую естественную среду.

По словам директора Департамента железнодорожного транспорта Михаила МАКАРЕНКО, организация комбинированных перевозок грузов является одним из главных направлений современной европейской транспортной политики. Международная практика свидетельствует, что в последние годы две трети перевозок грузов в международном сообщении осуществлялись в смешанных соединениях по варианту «от двери до двери».

«В Украине, при значительном потенциале смешанных, в том числе комбинированных, перевозок, их практическое внедрение остается на крайне низком уровне. Одной из основных причин такого положения является отсутствие правового урегулирования смешанных (комбинированных) перевозок», - сказал М.МАКАРЕНКО.

Справка УНИАН. Комбинированные перевозки – перевозки, в которых при движении от конечного пункта к пункту назначения участвуют разные виды транспорта.