Переработка грузов в крымских портах снизилась

Предприятия Автономной Республики Крым на собственных и арендованных причалах за январь-апрель 2009 г. обработали 3 млн. 616,1 тыс. т грузов, что на 8,7% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщило Главное управление статистики в АРК.

По данным управления, 54,5% объема перевалки грузов выполняют предприятия г. Керчи. Все объемы перевалки осуществляются на морских причалах.

В январе-апреле текущего года на причалах автономии прошло обработку 721 судно, из них 85,6% - суда иностранных владельцев и фрахтовщиков.