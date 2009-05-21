ВР внесла изменения в закон о лицензировании

Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» по самолетостроительной промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовал 321 народный депутат из 426 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон устанавливает дополнительный законодательный барьер - введение обязанности получения предприятиями, которые желают заниматься реализацией двигателей, деталей и комплектующих к ним, авиационного оборудования и другой авиационной техники, лицензии. А именно для: новосозданных предприятий; небольших предприятий, которые не имеют “авиационной истории” производства и ремонта авиационной техники; предприятий, основными видами деятельности которых являются другие отрасли хозяйства, а не авиационная промышленность; предприятий, которые не получили предусмотренные законодательством Украины сертификаты на производство и ремонт авиационной техники; предприятий, которые не получили предусмотренные законодательством Украины сертификаты на производство и ремонт авиационной техники после вступления в силу этого закона; предприятий, которые не имеют надлежащих условий, персонала, базы, чтобы производить и ремонтировать авиационную технику и другие “недобросовестные” предприятия.

Таким образом, чтобы реализовать право на продажу соответствующей изготовленной и/или отремонтированной или иным образом приобретенной авиационной техники, субъекты хозяйствования должны получить сертификаты соответствия на ее производство и ремонт.

В законе установлены исключения из приведенного правила, а именно отмечаются те субъекты хозяйствования (предприятия), на которых не распространяется обязанность получения лицензии на реализацию двигателей, деталей и комплектующих к ним, авиационного оборудования и другой авиационной техники.

Этими предприятиями являются предприятия, которые согласно законам Украины, получили соответствующие сертификаты на производство и ремонт двигателей, деталей и комплектующих к ним, авиационного оборудования и другой авиационной техники до вступления в силу этим законом.