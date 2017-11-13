Emirates купит 40 лайнеров Boeing 787 Dreamliner за $15 миллиардов

Авиакомпания Emirates подписала с корпорацией Boeing контракт на покупку 40 самолетов Boeing 787-10 Dreamliner. Стоимость сделки — $15,1 млрд. Об этом говорится на сайте Boeing, передает РБК.

Сделка была заключена на полях Международного авиасалона в Дубае.

Читайте такжеAirbus сократит производство A380 из-за низкого спроса

«Это всегда было стратегией Emirates - инвестировать в самые передовые и эффективные самолеты, и заказы, оформленные сегодня, отражают это. Сегодняшнее объявление также говорит о нашей уверенности в будущем авиации в Объединенных Арабских Эмиратах», - сказал главный исполнительный директор Emirates Шейх Ахмед бин Саид Аль-Мактум.

Первые лайнеры авиакомпания получит в 2022 году. В Boeing отметили, что соглашение укрепляет «давнее партнерство» между компаниями и способствует поддержанию свыше 75 тыс. рабочих мест в Соединенных Штатах.