"Антонов" показал впечатляющее видео полета нового украинского самолета на выставке в Дубае

Государственное предприятие «Антонов», единственный в Украине производитель самолетов, представил два транспортных самолета на международном салоне Dubai Air Show в ОАЭ.

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Как сообщает пресс-служба госконцерна, на выставке представлен прототип многоцелевого легкого транспортного самолета Ан-132 - самолет-демонстратор Ан-132D и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70.

Ан-132D принял участие в программе демонстрационных полетов, сообщили на предприятии.

Видео демонстрационного полета самолета Ан-132D госконцерн обнародовал на своей странице в Facebook.

Напомним, Dubai Air Show стартовал 12 ноября 2017 года. Авиасалон проводят каждые два года.

Как сообщал УНИАН, производство первого образца Ан-132 стартовало в сентябре 2015 года. При этом "Антонов" подписал ряд соглашений с Саудовской Аравией о поставках данных самолетов с 2017 года, а также о совместном проектировании и производстве авиационного завода на ее территории, где запланировано серийное производство Ан-132.

Потребность мирового рынка в таких самолетах на ближайшие 20 лет руководство украинского предприятия оценило в около 900 единиц.

Для сборки Ан-132 были привлечены ведущие авиационные компании, в частности Pratt & Whitney Canada, General Electric, Honeywell, Liebherr и Hamilton Sundstrand.

Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.