Ревизоры проверят пригородные поезда ЮЗЖД

С 1 июня 2009 года пригородные поезда Юго-Западной железной дороги будут проверять ревизоры. Об этом сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, Юго-Западная железная дорога создает контрольно-ревизионный отдел пригородных пассажирских поездов, который будет насчитывать 45 штатных единиц. Таким образом, следить за оплатой проезда пассажирами теперь будут ревизоры, которые имеют право взимать штраф с безбилетных пассажиров, а в случае отказа высаживать их на ближайшей станции.

Также ревизоры не будут позволять проводить несанкционированную торговлю и будут следить за соблюдением общественного порядка в поездах пригородного сообщения.

Справка УНИАН. ЮЗЖД перевозит пассажиров в пригородном сообщении в 11 областях Украины (Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой и частично в районах Ривненской, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Тернопольской областей).