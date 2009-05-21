ОЖД подготовит к лету 755 вагонов

К началу летних перевозок пассажиров Одесская железная дорога (ОЖД) планирует подготовить 755 вагонов, из них 238 — с системами кондиционирования воздуха. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

Согласно сообщению, для укомплектования полных схем пассажирских поездов планируется задействовать 806 вагонов.

В частности, депо Одесса-Главная к началу летних перевозок уже подготовило 420 пассажирских вагонов, в целом это депо подготовит 459 вагонов.

По данным железной дороги, это депо осуществляет полный капитальный и деповский ремонт пассажирских вагонов. Стоимость деповского ремонта одного пассажирского вагона в среднем составляет 45 тыс. грн., капитального — 95 тыс. грн.