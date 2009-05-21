В Херсонской области объем услуг связи сократился

В Херсонской области в первом квартале текущего года предприятия связи предоставили услуг на сумму 141,3 млн. грн., что на 8,8% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, населению области в январе-марте было предоставлено услуг на 44,6 млн. грн., что на 28,4% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

По данным статуправления, в общем объеме предоставленных услуг связи наибольший удельный вес приходится на мобильную связь (61,5%), телефонную городскую (11,3%), телефонную междугородную (7,8%) и почтовую (7,4%) связь.