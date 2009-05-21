«Укртелеком» ввел новые тарифы

Компания «Укртелеком» ввела новые тарифы на абонентскую плату фиксированной телефонной связи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«В соответствии с решением Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины «Об утверждении Предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги» от 28 апреля 2009 г. № 1491, с 18 мая изменяются тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги для абонентов городов, райцентров, сел и поселков городского типа», – отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, для населения городов и райцентров без повременной оплаты местных телефонных разговоров абонентская плата составляет 27,02 грн. в месяц (здесь и далее с НДС). Для абонентов с повременной оплатой размер абонентской платы зависит от объема нетарифицируемых минут, который выберет абонент. Так, при использовании абонентом пакета с включением 200 нетарифицируемых минут абонентская плата составляет 19,73 грн. в месяц, при этом стоимость каждой следующей минуты разговора после использования 200 нетарифицируемых минут составляет 5,4 коп. Размер абонентской платы, которая включает 400 нетарифицируемых минут, составляет 28,37 грн. в месяц, стоимость минуты разговора свыше 400 минут – 4,32 коп.

Абонентская плата с 500 нетарифицируемыми минутами составляет 31,73 грн. в месяц, при этом минута разговора сверх лимита в 500 минут будет стоить 3,96 коп. Абонентская плата, которая включает 600 нетарифицируемых минут составляет 34,13 грн. в месяц, а стоимость минуты разговора сверх 600 минут – 3,6 коп.

Абоненты (физические лица) городов и райцентров платят за услуги в зависимости от избранного по письменному заявлению варианта объема потребления местных телефонных разговоров. Изменение выбранного варианта осуществляется абонентом до 20-го числа месяца, предшествующего месяцу, с которого предусматривается переход на новый вариант объема потребления местных телефонных разговоров, а размер новой абонентской платы устанавливается с 1-го числа следующего расчетного периода и действует до письменного отказа абонента.

Абонентская плата для бюджетных организаций без повременной оплаты местных разговоров с 18 мая составляет 27,02 грн. в месяц, для небюджетных предприятий и организаций без повременной оплаты – 40,57 грн./мес.

Для бюджетных организаций с повременной оплатой абонплата составит 19,73 грн. в месяц, для небюджетных предприятий и организаций – 28,40 грн./мес. При этом все абоненты получают 200 нетарифицируемых минут, а стоимость минуты разговора сверх лимита составляет 5,4 коп.

Для абонентов сел и поселков городского типа (кроме райцентров) – как физических лиц, так и бюджетных организаций – без повременной оплаты местных разговоров абонентская плата составляет 12,02 грн./мес., для небюджетных предприятий и организаций – 18,88 грн./мес.

Абонентская плата для физических лиц и бюджетных учреждений с повременной оплатой местных разговоров составляет 10,51 грн./мес., для небюджетных – 16,52 грн./мес. В абонплату включены 200 нетарифицируемых минут, стоимость минуты сверх лимита составляет 3,1 коп.

По данным пресс-службы, для льготных категорий потребителей компании все существующие льготы сохранены.

Справка УНИАН. Согласно решению НКРС«Об утверждении Предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги» от 28 апреля 2009 г. № 1491, новые тарифы на абонентскую плату распространяются на всех операторов фиксированной телефонной связи в Украине.