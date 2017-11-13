Крупнейшие сети АЗС снова подняли цены на бензин и дизтопливо

Ряд крупнейших сетей АЗС за выходные, 11-12 ноября, подняли розничные цены на бензин и дизтопливо на 10-60 коп. за литр, сообщил корреспонденту УНИАН аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.

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По информации UPECO, в сети ОККО вся топливная линейка подорожала на 50 коп. за литр до 28,49 грн (бензин марки А-92), 29,49 грн (А-95), 30,49 грн (А-95 «Премиум»), 26,99 грн (дизтопливо) и 27,99 грн (дизтопливо «Премиум»).

Также отмечается, что на АЗС SOCAR топливо подорожало на 30 коп. за литр до 28,29 грн (бензин марки А-92), 29,29 грн (А-95), 30,29 грн (А-95 «Премиум»), 26,79 грн (дизтопливо) и 27,79 грн (дизтопливо «Премиум»).

Согласно сообщению, на станциях компаний AMIC и Parallel стоимость топлива выросла на 50 коп. до 27,99 грн (бензин марки А-92), 28,99 грн (А-95) и 26,49 грн (дизтопливо).

По словам Сиренко, в сетях заправок Glusco, ТНК, «Золотой Гепард» бензин подорожал на 60 коп. за литр, а дизельное топливо – на 40 коп. за литр.

«Стоимость топлива на АЗС, которыми управляет компания «Глуско Украина», выросла до: А-92 – 26,65 грн за литр, А-95 – 27,85 грн за литр, А-95 «Премиум» – 28,85 грн за литр, дизтопливо – 25,75 грн за литр и дизтопливо «Премиум» – 26,25 грн за литр», - сообщил эксперт.

По оценкам Сиренко, сегодня на цены АЗС действуют факторы, на которые Украина не имеет влияния, а именно – котировки на светлые нефтепродукты на европейском рынке.

«Разница в оптовой цене на бензин сегодня и месяц назад на европейском рынке составляет около 70 долл. за тонну. В свою очередь операторы украинского рынка на протяжении последних недель повышали цены на 50 коп. за литр в неделю», - сказал он, добавив, что после роста цен на прошлых выходных следует ожидать, что региональные сети поднимут свои цены на протяжении двух-трех дней до аналогичных значений с крупными операторами рынка.

Дальнейшее развитие событий, по словам Сиренко, будет зависеть от ситуации на мировом рынке нефти.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Украине цены на топливо выросли в среднем на 1,5 грн за литр. По словам Сиренко, это было обусловлено увеличением стоимости нефтепродуктов на европейском рынке, по ценовым индикаторам которого работает украинский рынок.

В октябре и ноябре рост стоимости топлива в Украине продолжился. Например, в течение 3-6 ноября цены на АЗС в среднем выросли на 10-30 коп. за литр.