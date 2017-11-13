Украинцы в 6 раз увеличили таможенное оформление подержанных авто

Объемы таможенного оформления бывших в употреблении автомобилей в январе-октябре выросли в 6 раз, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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Согласно сообщению, за 10 месяцев 2017 года на таможенную территорию Украины импортировано 123 тыс. автомобилей и уплачено в бюджет 17,4 млрд грн таможенных платежей. Из них 56 тыс. - бывшие в употреблении транспортные средства, по импорту которых уплачено 4,3 млрд грн таможенных платежей.

"Если раньше в среднем за месяц ввозилось около 1000 бывших в употреблении авто, то в текущем году - почти 6000 авто ежемесячно, а в октябре ввезено более 7000 таких автомобилей", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, c 1 августа 2016 года в Украине вступил в силу закон о снижении акциза на импорт бывших в употреблении автомобилей. Срок действия данного закона установлен до 31 декабря 2018 года.

В частности, акциз на машины с объемом бензинового двигателя до 1 л составляет 0,102 евро за 1 куб. см, что почти в 11 раз меньше ранее действовавшей ставки в 1,094 евро.

Для других объемов двигателя сетка акциза выглядит следующим образом. Для бензиновых авто: с двигателем 1-1,5 л акциз теперь составляет 0,063 евро (раньше – 1,367 евро); с двигателем 1,5-2,2 л – 0,267 евро (раньше – 1,643 евро); с двигателем 2,2-3 л – 0,276 евро (раньше – 2,213 евро); с двигателем более 3 л - 2,209 евро (раньше – 3,329 евро). Для дизельных автомобилей: с двигателем до 1,5 л – 0,103 евро (раньше – 1,367 евро); с двигателем 1,5-2,5 л – 0,327 евро (раньше – 1,923 евро); с двигателем более 2,5 л – 2,209 евро (раньше – 2,779 евро).