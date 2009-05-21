Обработка грузов в херсонских портах уменьшилась

В Херсонской области объем обработки грузов в портах и на промышленных причалах в январе-апреле текущего года сократился на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 млн. 446,6 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, объем обработки экспортных грузов увеличился на 77,2%. Обработка импортных грузов сократилась на 70,1%, транзитных – на 65,4%, грузов внутреннего сообщения – на 65,8%. Количество обработанных судов (заграничных и инфрахт) выросло на 17% – до 309 единиц.

Также за указанный период морской торговый и речной флот в области уменьшил перевозку грузов на 24,9%, в целом заказчикам доставлено 223,3 тыс. тонн грузов.

Перевозка грузов предприятиями речного транспорта по сравнению с январем-апрелем 2008 года уменьшилась на 32,7%, предприятиями морского транспорта – на 12,6%.