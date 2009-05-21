Грузоперевозки в Винницкой области сократились

Транспортные предприятия Винницкой области за январь-апрель 2009 года выполнили перевозку грузов в объеме 3,194 млн. тонн, что на 34,3%, или 1,667 тыс. тонн, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом речь идет сообщении Главного управления статистики в Винницкой области, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, за январь-апрель 2009 года железнодорожным транспортом области отправлено 2,475 млн. тонн грузов, автомобильным – 718,6 тыс. тонн.

Темп спада отправлений грузов железнодорожным транспортом составил 37,8%, автомобильным – 18,9%.

За январь-апрель 2009 года грузооборот сократился на 30% по сравнению с январем-апрелем 2008 года и составил 5,984 млрд. ткм. В частности, грузооборот, выполненный железнодорожным транспортом, уменьшился на 29,7% – до 5,792 млрд. ткм, автомобильным – на 38,1%, до 192 млн. ткм.

Как сообщал УНИАН, транспортный комплекс Винницкой области за 2008 год выполнил перевозку грузов в объеме 16,122 млн. тонн, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.