В Литве сообщили о десятках тысяч авто, незаконно вывезенных в Украину

На территорию Украины из Литовской Республики с нарушениями таможенных правил были вывезены 57 тысяч автомобилей.

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Об этом написал директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий на своей странице в Facebook.

«На прошедшей неделе таможенный департамент Литвы официально отчитался о первых результатах проверок законности экспорта машин с литовскими номерами в Украину. Согласно отчету, более 57 тысяч автомобилей были вывезены из Литвы в Украину в обход существующих законодательных норм с грубыми нарушениями таможенных правил. Вероятно, в ближайшее время будет инициировано возбуждение уголовных дел против организаторов и исполнителей этой массовой аферы», - написал он.

По словам Ланецкого, руководителям и акционерам фирм, через которые покупались авто, если будет доказано их участие в преступном сговоре, грозит минимум три уголовные статьи.

«Реальных владельцев таких авто ждет задержание и конфискация автомобиля при пересечении европейской границы (это если украинский МВД откажется сотрудничать с литовскими коллегами и задерживать авто прямо в Украине)», - написал он.

Как сообщал УНИАН, таможня Литовской Республики по запросу Государственной фискальной службы Украины начала расследование в отношении законности ввоза и использования на территории нашей страны транспортных средств, зарегистрированных на территории Литвы.

Ранее Государственная фискальная служба сообщала, что по состоянию на 1 ноября на таможенной территории Украины находится более 59 тыс. транспортных средств с литовской регистрацией, львиная доля которых - 44,6 тыс. - в режиме временного ввоза.

В начале сентября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией из всех городов Украины проводили акции протеста, перекрывая улицы в центре Киева, требуя от правительства снизить цену растаможивания автомобиля и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.