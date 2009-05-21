В Херсонской области грузооборот сократился на 26,8%

В Херсонской области в январе-апреле грузооборот сократился на 26,8%, пассажирооборот - на 1,9% по сравнении с аналогичными показателями 2008 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, грузооборот транспортных предприятий в Херсонской области за январь-апрель составил 1352,8 млн. т/км.

Всего за указанный период предприятиями транспорта перевезено 2 млн. 220,41 тыс. т грузов, что на 34,6% меньше, чем за январь-апрель 2008 г.

Пассажирооборот транспортных предприятий области за этот период составил 1 млрд. 049,6 млн. пас./км.

За 4 месяца текущего года пассажирским транспортом перевезено 44 млн. 779,1 тыс. пассажиров, что на 11,2% меньше, чем за январь-апрель 2008 г.