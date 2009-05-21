В Винницкой области пассажирские перевозки сократились

В январе-апреле 2009 года объем пассажирских перевозок транспортным комплексом Винницкой области сократился на 6,1% или 5,581 млн. пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 85,915 млн. пассажиров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, в январе-апреле пассажирские перевозки, выполненные железнодорожным транспортом, увеличились на 0,8% или 0,085 млн. пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 10,728 млн. пассажиров.

Пассажирские перевозки, выполненные автомобильным транспортом в январе-апреле текущего года, сократились на 10,4% или 4,001 млн. пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 34,467 млн. пассажиров.

В январе-апреле объем пассажирских перевозок, выполненный троллейбусами, сократился на 4,7% или 1,082 млн. пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 21,946 млн. пассажиров, и трамваями – сократился на 3,2% или на 0,621 млн. пассажиров – до 18,775 млн. пассажиров.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году увеличилось количество перевезенных пассажиров на 1,8% или на 1,977 млн., в сравнении с 2007 годом - до 111,8 млн. пассажиров.