В Донецкой области грузоперевозки уменьшились

В Донецкой области за январь-апрель 2009 года всеми видами транспорта перевезено на коммерческой основе 35,7 млн. тонн грузов, что на 31,4% меньше по сравнению с январем-апрелем 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции первый заместитель начальника Главного управления статистики в Донецкой области Лариса МИШИНА.

Она отметила, что за первые четыре месяца 2009 года железнодорожным транспортом было отправлено 28 млн. тонн, что меньше января-апреля прошлого года на 28,9%. Отправка черных металлов Донецкой железной дорогой сократилась по сравнению с январем-апрелем 2008 года на 41,6%. Отправка каменного угля, на который с начала года приходится 60% общего объема железнодорожных грузов, уменьшилась на 11,4%.

По словам Л. МИШИНОЙ, объем грузовых перевозок автомобильным транспортом (с учетом физических лиц-предпринимателей) снизился за январь-апрель 2009 года по сравнению с январем-апрелем 2008 года на 39,2% и составил 7,7 млн. тонн.

Обработка грузов на морских причалах Донецкой области за январь-апрель 2009 года также уменьшилась по сравнению с январем-апрелем 2008 года на 28% и составила 3,2 млн. тонн.