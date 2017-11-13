"Укрзализныця" с 10 декабря запускает ежедневный поезд Киев - Мариуполь

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом с 10 декабря переведет на ежедневный график курсирования поезд №103/104 по маршруту Киев – Мариуполь.

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Об этом сообщил и. о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Twitter.

"Ежедневно, вместо через день, - с 10 декабря №103/104 Киев - Мариуполь. Учитываем повышенный спрос пассажиров на перевозки в мариупольском направлении, увеличиваем периодичность курсирования. Из Киева в 18:55, прибытие в Мариуполь в 12:20. Из Мариуполя в 13:45, в Киеве в 7:18", - написал Кравцов.

В пресс-службе госкомпании отметили, что поезд будет курсировать через станцию им. Т. Шевченко (город Смила), Знаменку, Днепр, Запорожье, Волноваху.

Как сообщал УНИАН, в направлении Мариуполя следуют поезда №69/70 Мариуполь – Львов, №103/104 Мариуполь – Киев, №83/84 Мариуполь – Киев, №192/191 Одесса – Мариуполь.

С 6 июля "Укрзализныця" запустила поезд №195/196 Мариуполь – Харьков.

20 октября, выступая в Верховной Раде, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в ближайшие месяцы будет улучшено железнодорожное сообщение из Мариуполя и обновлен подвижной состав "Укрзализныци".