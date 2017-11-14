Остановка Попаснянского ВРЗ подорвет рынок ремонта вагонов - эксперты

В силу общей деградации управления железной дорогой «Укрзализныця» полностью развалила систему закупок запасных частей для подвижного состава. Вероятная остановка Попаснянского вагоноремонтного завода усугубит и без того критическую ситуацию в отрасли грузоперевозок.

Такого мнения придерживается народный депутат, член парламентского комитета по вопросам транспорта Владимир Гусак. Отказ «Укрзализныци» продлевать трудовому коллективу Попаснянского вагоноремонтного завода договор аренды производственных площадей, политик назвал умышленным подрывом отрасли ремонта вагонов, что обернется непредсказуемыми последствиями для экономики Украины.

«За последние 3 года в «УЗ» сменилось 6 директоров. В результате система управления была полностью разрушена, и запчасти попросту не закупались. Попаснянский РВЗ – один из успешных заводов. И его вероятная остановка безусловно негативно повлияет на рынок ремонта. Я считаю, что взаимоотношения власти и частного бизнеса должны быть прозрачны. Должны соблюдаться гарантии, которые даются частному бизнесу. Я надеюсь, что в данном случае будут найдены взаимовыгодные решения для всех сторон, и ДЕПО сможет работать дальше», - сказал Гусак.

Обеспокоен ситуацией вокруг стратегического для отрасли предприятия и директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

По его мнению, «Укрзализныця» должна быть заинтересована в успешной работе с частными инвесторами, особенно в сегментах, прямо не задействованных в перевозочной деятельности.

«Острый дефицит в сегменте полувагонов, как наиболее массового подвижного состава, приводит к тому, что «Укрзализныця» удовлетворяет порядка 50-60% от поданных заявок грузоотправителей. Оптимальный вариант решения проблемы обеспечения подвижного состава можно разделить на несколько составляющих: строительство вагонов на собственных мощностях, что пока не лучшим образом получается у «УЗ», и расширение взаимодействия с частными операторами.

Что касается сферы ремонта подвижного состава, то частные компании высказывают претензии относительно качества и сроков работ в ДЕПО «Укрзалізниці». «УЗ» ведет себя как монополист, контролируя основную часть производственных мощностей, отдает предпочтение выполнению ремонтов собственного парка. Частные операторы, в управлении которых находится порядка 10% мощностей, за 9 месяцев текущего года нарастили свою долю рынка до 40%, отремонтировав более 14000 вагонов. С точки зрения эффективности, частный оператор работает более эффективно и более качественно», - констатирует Вовк.

Эксперт отметил, что в случае прекращения действующего формата работы Попаснянского ВРЗ, под вопросом может оказаться и выполнение действующих заказов, как частных, так и государственных.

«Напомню, что недавно предприятие выиграло один из тендеров «УЗ» на строительство 250 вагонов до апреля 2018 года. И если это предприятие будет работать эффективно, от этого выиграет и «УЗ», так как она сможет пополнить свой вагонный парк», - резюмировал Сергей Вовк.