Журналисты провели эксперимент: поехали в Италию на авто, стоимость путешествия сравнили с перелетом

Журналисты решили выяснить, является ли дорога на авто экономнее путешествия в Европу на самолете. Они выбрали конечной точкой путешествия итальянский город Милан.

Билет на самолет обошелся бы каждому из четырех пассажиров в 250-300 евро. Одолеть 4,2 тыс. километров пути туда и обратно было решено на малолитражке со средним расходом топлива в 6 литров на сотню, говорится в сюжете ТСН.

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Страховка "зеленая карта", обязательная для выезда за границу на авто, обошлась в 750 гривен. Если не нарушать правил дорожного движения, никаких дополнительных расходов путешествие по Украине не предусматривает. Однако уже на ближайшей венгерской заправке надо оплатить проезд – дороги в стране платные, 10 дней пользования стоят больше 20 евро. В Словении недельный пропуск на дороги обойдется в 15 евро и его надо наклеить на лобовое стекло, иначе штраф от 250 до 500 евро.

На заправках автомобилистам никто не помогает, а вот за поход в туалет придется уплатить 50 центров – около 15 гривен. В Италии платить приходится за каждый участок дороги, и цены везде разные – от 7 евро за километр. При себе стоит всегда иметь наличные. Поэтому дорога в Милану продолжалась два дня и обошлась в 450 евро, еще столько же – в обратную сторону.

По сравнению с самолетом и трансфером до отеля на автомобиле можно сэкономить 200 евро, но это в расчете на четырех путников. Если бы в салоне ехало только двое, длительная поездка была бы и еще и невыгодной. Но в таких путешествиях есть несомненный плюс – на машине можно менять маршрут, открывать новые места и любоваться европейскими пейзажами.