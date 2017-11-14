Лоукостер Pegasus Airlines может открыть "дочку" в Украине
В авиакомпании отметили, что в случае запуска украинского дочернего предприятия оно будет выполнять как внутренние, так и международные полеты.
Pegasus Airlines рассматривает возможность открытия дочернего предприятия в Украине. Об этом рассказал Forbes директор авиакомпании по продажам и развитию сети Эмре Пекесен, сообщает avianews.
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Менеджмент уже провел переговоры с Мининфраструктуры Украины в Киеве о возможного создания совместного предприятия, в котором будут обладать большей долей украинские инвесторы и которое будет летать с украинской лицензией.
"Украина является рынком, который недостаточно обслуживается. Это большая страна с большим населением и со средним ростом ВВП по региону. Это интересная страна. Мы следим за ситуацией, но это не означает, что мы точно откроем новую базу", - сказал Пекесен, отметив, что Украина одна из стран, которые находятся в шорт-листе руководства.
Он также подтвердил, что в случае запуска украинской дочки она будет выполнять как внутренние, так и международные полеты.
В июне заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань сообщила, что турецкий лоукост Pegasus Airlines подал заявку в Госавиаслужбу Украины для регистрации в качестве украинской авиакомпании.
После этого Мининфраструктуры опровергло эту информацию. В свою очередь Виктория Довгань, после появления опровержения министерства, написала на своей странице в facebook: "на самом Деле вопрос Pegasus является чувствительным, учитывая переговоры и коммерческую тайну".
Информация о возможном открытии дочернего предприятия Pegasus Airlines в Украине возникла на рынке в конце января. Тогда министр инфраструктуры Владимир Омелян на встрече с представителями бизнеса в Европейской бизнес ассоциации заявил, что министерство работает с турецкой авиакомпанией, которая хочет открыть свою дочку в Украине для выполнения внутренних рейсов.
Pegasus Airlines сейчас осуществляет рейсы в Украину по турецкой квоте, летая из Стамбула в Львов, Запорожье, Харьков и из Анкары до Киева и Одессы.