В Крыму грузоперевозки водным транспортом уменьшились на 16,3%

Предприятия водного транспорта Автономной Республики Крым за январь-апрель 2009 г. перевезли 81,4 тыс. пассажиров и 286,2 тыс. т грузов, что соответственно на 11,8% и 16,3% меньше, чем за январь-апрель 2008 г.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно данным Главного управления статистики в АРК, почти 98% пассажирских перевозок выполняются в зарубежном сообщении.

Вместе с тем, основные объемы перевозки грузов - 77,3% - осуществлялись во внутреннем сообщении.

При этом практически весь объем - 96,5% - грузо- и пассажироперевозок осуществляется предприятиями морского транспорта Автономной Республики Крым.