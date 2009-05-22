В Крыму услугами аэропортов воспользовались 132,2 тыс. пассажиров

В январе-апреле 2009 г. услугами аэропортов Автономной Республики Крым воспользовались 132,2 тыс. пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Главного управления статистики в АРК, количество пассажиров, отправленных из аэропортов Крыма, составило 64,4 тыс., прибывших в аэропорты - 67,8 тыс., что соответственно на 4,2% и 5,8% меньше, чем за соответствующий период 2008 г.

При этом за 4 месяца авиакомпаниями Крыма перевезено 6,7 тыс. пассажиров, пассажирооборот составил 3,5 млн. пасс./км.

За январь-апрель текущего года из аэропортов Крыма отправлено 78,0 т грузов, что составило 44% уровня прошлого года. Объем прибытия грузов авиатранспортом на территорию автономии снизился на 21,7% и составил 67,5 т.