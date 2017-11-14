Поднимать тарифы на грузовые перевозки в 2018 году экономически бессмысленно – глава Госрегуляторной службы

Произошедшее повышение тарифов на грузовые перевозки на 15% должно быть последним, по крайней мере, до 2019 года. Об этом заявила глава государственной регуляторной службы (ГРС) Ксения Ляпина.

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"Поскольку ранее звучали предложения о том, что надо сделать поднятие тарифа на 15-16%, но отдельными частями в течение года, то сейчас, если мы уже подняли на 15%, дальше поднимать не имеет смысла экономически", - заявила глава ГРС.

Вопрос тарифов актуален для промышленников, у которых нет альтернативы железнодорожным перевозкам. Совместно с правительством они планируют подписать меморандум, в котором предложат правительству усилить контроль за формированием железнодорожных тарифов на грузовые перевозки (в 2014-2016 годах они уже выросли почти на 70% – Ред.)

"Подписантами этого меморандума наша Федерация видит Кабинет министров: или это может быть лично премьер-министр, или те госслужащие, которых он определит", - говорит глава Федерации Металлургов Украины Сергей Беленький.

Также сейчас идет речь о необходимости внедрения механизма регулирования цен на перевозки железной дорогой, чтобы они не становились неожиданностью для бизнеса и имели под собой объективное обоснование. В "Укрзализныце" целесообразность такой идеи подтверждают.

"Очень правильно, для нас необходимо, так же как и для бизнеса, понимать каким будет железнодорожный тариф. Для нас это доходная часть в течение нескольких лет, а не только одного месяца", - заявил и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.