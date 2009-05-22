Гендиректор «Укрзализныци» обсудит концепцию тарифной политики

Генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК в ходе 50-го заседания Совета железнодорожного транспорта государств-участниц СНГ, которое проходит 21-22 мая в г. Минске (Беларусь), обсудит разработку концепции согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте и ряд других вопросов.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, на заседании также присутствуют члены Совета, руководители железнодорожных администраций Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, ассоциированные члены Совета, руководители железнодорожных администраций Болгарии и Латвии.

В ходе мероприятия рассматриваются актуальные вопросы железнодорожной отрасли. В частности, кроме разработки концепции согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте рассматривается также программа реализации приоритетных направлений сотрудничества государств-участниц СНГ до 2020 года; результаты работы Межгосударственного технического комитета по стандартизации в сфере безопасности, ремонта и эксплуатации технических средств; вопрос реформирования железнодорожного транспорта и др.

Справка УНИАН. Совет железнодорожного транспорта государств-участниц Содружества Независимых Государств создан 9 марта 1992 года.

Главная цель Совета — координация работы железнодорожного транспорта на международном уровне, разработка согласованных условий и принципов работы для обеспечения функционирования и развития транспортно-экономических связей между государствами СНГ, а также с третьими странами, принятие нормативных документов в рамках своей деятельности.