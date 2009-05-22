В Одесский порт зашло судно длиной свыше 300 м

К причалу №2 Одесского морского торгового порта (ОМТП) 20 мая пришвартовался контейнеровоз PALENA под флагом Либерии.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, контейнеровоз PALENA является наибольшим судном, которое заходило в Одесский порт за всю 215-летнюю историю предприятия. Его длина – 304,12 м, ширина – 40 м, осадка – 14 м, дедвейт – 81 тыс. 247 тонн, максимальная вместимость 6 тыс. 541 TEU.

Как отмечается в сообщении, проводка современных судов длиной более 200 м через Воронцовские ворота порта требует особого мастерства, поскольку гавани Одесского порта рассчитывались строителями еще из потребностей парусного флота.

«Судно заводили по специальной дуге, которая состоит из десяти точек. Отклонение от оси было не более 10-20 м. Это считается наивысшим классом проведения», – отметил начальник пункта регулирования движения судов «Одесса» Георгий СТОЛБЦОВ.

Напомним, до этого наибольшим судном, которое когда-либо швартовалось в ОМТП, был контейнеровоз MOL MAAS (флаг – Панама, длина – 299,95 м.), который пришвартовался у причала №2 28 июля 2008 г.