ХАРП планирует до сентября завершить модернизацию

ОАО «Харьковский подшипниковый завод» (ХАРП), один из крупнейших в СНГ производителей подшипниковой продукции, намерен до сентября 2009 года завершить модернизацию производства шариковых подшипников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе индустриальной группы УПЭК, в которую входит завод.

В сообщении отмечается, что завершение проекта, благодаря которому на предприятии будет создан полный цикл производства высококачественных шариковых подшипников, позволит замкнуть в рамках предприятий УПЭК еще одну технологическую цепочку.

«Реализация проекта позволит предприятию уйти от диктата одного поставщика в поставках трубной заготовки. Если до сих пор ХАРП 100% продукции производил из трубной заготовки, поставляемой «Интерпайпом», то в перспективе, благодаря модернизации оборудования, 70% подшипников можно будет выпускать из штампованной заготовки, которую будет поставлять Лозовской кузнечно-механический завод. Еще 30% — из трубной заготовки. Таким образом, повышая качество продукции до уровня мировых стандартов, мы сможем обеспечивать конкурентную цену при приемлемом уровне рентабельности», — сказал президент УПЭК Анатолий ГИРШФЕЛЬД.

Как сообщил генеральный директор ХАРП Виктор ТРЕТЬЯКОВ, задачи проекта — переход на производство высококачественных шариковых подшипников базового 6-го класса точности, снижение затрат металла, увеличение производительности труда до 250 тыс. грн. в год на одного работающего. Планируемая мощность производства шариковых подшипников по завершении модернизации составит до 10 млн. штук в год.

По словам директора автомобильного дивизиона УПЭК Эдуарда ГЛЕБОВА, таким образом предприятие осуществит «постепенный переход от выпуска низкорентабельных подшипников к изготовлению специальных высокотехнологичных типов подшипников и выйдет в более высокую ценовую категорию, где сможет конкурировать с ведущими мировыми брендами».

Он отметил, что запланировано освоение более 30 типов подшипников: крупных из кованой заготовки для предприятий горно-металлургического комплекса, а также мелких и средних для автопрома и сельхозмашиностроения.

Э. ГЛЕБОВ также сообщил, что в 2008 г. ХАРП начал работы по сертификации производства по стандарту ISO TS 16949, что является обязательным условием со стороны автосборочных производств — как западных, так и в перспективе стран СНГ.

Как сообщал УНИАН, в начале 2008 года ХАРП ввел в эксплуатацию новое производство, которое создано в результате реализации первой очереди крупного инвестиционного проекта общей стоимостью 26 млн. долл., благодаря чему ХАРП начал выпускать заготовки для шариковых подшипников принципиально нового уровня качества. Создание полного цикла производства высококачественных шариковых подшипников запланировано на 2009 год.

Справка УНИАН. ОАО "Харьковский подшипниковый завод" (АО "ХАРП"), основанное в 1947 году, специализируется на производстве шариковых подшипников общепромышленного назначения и роликовых подшипников для железнодорожного транспорта. Является лидером в СНГ по производству подшипников для сельхозмашиностроительных предприятий.

Индустриальная группа УПЭК — одна из крупнейших в Украине компаний, специализирующихся на машиностроительном бизнесе. Создана в 1995 году. ИГ УПЭК включает три направления деятельности: производство компонентов — ОАО "Харьковский подшипниковый завод" (ХАРП), ЗАО "Лозовской кузнечно-механический завод" (ЛКМЗ), ООО «Украинская литейная компания» (УЛК); электротехническое — "Харьковский электротехнический завод "Укрэлектромаш" (ХЭЛЗ); станкостроительное — ОАО "Харьковский станкостроительный завод имени С.В.Косиора" (Харверст).

В сферу управления ИГ УПЭК также входит ряд других предприятий. Консолидированный объем продаж предприятий группы в 2008 году составил 1,25 млрд. грн.