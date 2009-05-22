В Тернопольской области пассажироперевозки выросли

В Тернопольской области в январе-апреле объемы пассажироперевозок выросли на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, в целом за 4 месяца в области перевезено 34,7 млн. пассажиров. Железнодорожным транспортом области за январь-апрель перевезено 1,6 млн. пассажиров, что на 8,8% больше, чем за январь-апрель 2008 года. Услугами автомобильного транспорта воспользовались 26,7 млн. пассажиров, что на 1,2% больше аналогичного показателя прошлого года. Объем перевозок пассажиров троллейбусами вырос на 0,2% до 6,392 млн. человек.

Пассажирооборот за январь-апрель 2009 года в области уменьшился на 2,9% и составил 610 млн. пасс./км. На железной дороге пассажирооборот уменьшился на 8,4% - до 254,2 млн. пасс./км, на автотранспорте - увеличился на 1,6% - до 341,1 млн. пасс./км, на электротранспорте (троллейбусы) пассажирооборот увеличился на 0,2% до 14,7 млн. пасс./км.