ВОЛЯ ввела в эксплуатацию серверную комнату

Дата-центр компании ВОЛЯ ввел в эксплуатацию серверную комнату с повышенным уровнем надежности и дополнительными возможностями.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

«Эта серверная предназначена для абонентов, у которых есть необходимость установки крупного оборудования и собственных телекоммуникационных стоек и шкафов, а также при повышенных требованиях оборудования клиента к электропитанию и отказоустойчивости», - отметила она.

Ёмкость новой серверной комнаты составляет 45 шкафов (стоек) или более 2000 юнитов. Серверная оборудована автономными системами электропитания производства компании General Electric и кондиционирования (от компании Emerson Network Power), а также системой газового пожаротушения. Применение фальшпола в серверной обеспечивает более эффективное охлаждение серверных шкафов. Связь с внешним миром осуществляется по волоконно-оптическим каналам пропускной способностью 20 Гбит/с. Дата-центр также обеспечен электропитанием I категории по двум независимым вводам и оборудован отдельной трансформаторной подстанцией.

Новая серверная комната обеспечивает возможности: установки собственных шкафов или стоек абонента или размещение в шкафах (стойках) дата-центра без дополнительной платы; возможность подключения серверов к двум независимым системам электропитания; возможность предоставления электропитания на один шкаф (стойку) до 10 кВт.

При этом дата-центр ВОЛЯ впервые в Украине внедрил уникальное предложение на рынке о гарантированном уровне сервиса. При размещении оборудования в новой серверной комнате в пакет документов входит отдельное приложение к договору о гарантированном уровне сервиса (Service Level Agreement – SLA). Это соглашение определяет взаимную ответственность провайдера и абонента и дает качественное и количественное описание сервисов как с точки зрения провайдера, так и с точки зрения клиента.

Как отметил руководитель дата-центра ВОЛЯ Алексей АКУЛОВ, «решение о создании отдельной серверной комнаты, которая соответствовала бы запросам от крупных проектов», которые нуждаются не только в комплексном предложении, но и в установке собственных серверных шкафов и стоек, а также в большей потребляемой мощности по электропитанию, было принято при проектировании второй площадки дата-центра.

Он также сообщил, что у таких корпоративных абонентов обычно повышенные требования к отказоустойчивости, «поэтому мы ещё берем на себя материальную ответственность за гарантированный уровень сервиса (SLA)», и эти обязательства являются неотъемлемой частью договора с абонентом.

«Дата-центр ВОЛЯ, как безусловный лидер рынка, предложил лучшее на сегодня в Украине решение для бизнеса на высоком мировом уровне», - считает А.АКУЛОВ.

По его словам, в 2009 году запланирован ввод в эксплуатацию ещё одной серверной комнаты и установка резервной дизельной электростанции компании FG Wilson с двигателем Perkins и генератором Leroy Somer.

Напомним, с марта 2009 года дата-центр ВОЛЯ запустил уникальный для Украины тарифный план «Телепорт», который обеспечивает комплексное решение по размещению серверов и оборудования и включает в себя максимально широкий спектр сервисов: возможность установки любого абонентского оборудования от одноюнитовых серверов до блейд-систем; гарантированный зарубежный канал; высокую скорость подключения; выделение блока IP-адресов; предоставление коммутационного оборудования. На сегодняшний день дата-центр ВОЛЯ единственный в Украине предлагает услуги такого класса в виде единого комплексного решения.

Справка УНИАН. Дата-центр ВОЛЯ — подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением услуг хостинга серверов (аппаратный хостинг, сollocation/коллокейшн), выделенного сервера (dedicated), виртуального сервера (VPS, VDS)) − размещение сервера на специально оборудованной технической площадке и подключение его к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить свой собственный сервер вместо стандартного.

Дата-центр ВОЛЯ обеспечен круглосуточной технической поддержкой. Для работы с серверами существует возможность удаленного доступа, а также оборудованы специальные места для работы абонентов непосредственно на каждой технической площадке. На сегодняшний день общая емкость серверных дата-центра ВОЛЯ составляет более 7000 юнитов. Наличие двух независимых технических площадок дата-центра позволяет абонентам создавать распределённые отказоустойчивые решения.

Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером телекоммуникационных услуг и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг − кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.