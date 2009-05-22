ITC расширила покрытие сети

Оператор сотовой связи International Telecommunication Company (ITC, ТМ СDMA Ukraine) расширил покрытие сети высокоскоростной передачи данных в Житомире и Львове. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Оператор сотовой связи СDMA Ukraine приступил к этапу некоммерческого тестирования cети EVDO Rev.A в Житомире и Львове», - отмечается в сообщении.

Технология будет использоваться для предоставления широкополосного беспроводного доступа в Интернет в рамках услуги Internet3 со скоростью до 3,1 Мбит/с, что в полной мере соответствует стандарту связи третьего поколения (3G).

По данным пресс-службы, технический запуск EVDO в Житомире и Львове стал очередным этапом модернизации сети CDMA Ukraine и последовательного внедрения EVDO на всей территории покрытия. В планах компании до конца года начать коммерческую эксплуатацию EVDO в целом ряде областных центров и крупных городов, а в течение трех лет развернуть 3G-сеть на территории, где проживает 90% населения Украины.

Справка УНИАН. Технология EVDO Rev.A, которая используется в сети СDMA Ukraine, обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 3,1 Мбит/с, что соответствует стандартам связи третьего поколения (3G).

Совместное предприятие ООО International Telecommunication Company LLC (ITC) предоставляет услуги местной сотовой связи стандарта CDMA в Украине с 1996 года под торговой маркой CDMA Ukraine. Компания является лидером по объему абонентской базы в Украине среди компаний, предоставляющих услуги в стандарте CDMA. Компания обслуживает более 303 тыс. абонентов. Собственная сервисная сеть компании состоит из 22 Центров обслуживания абонентов и более 100 дилерских точек продаж.