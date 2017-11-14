Лоукостер Ernest Airlines с 8 декабря запустит рейсы из Киева и Львова в Италию

Итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines с 8 декабря запустит регулярные рейсы из Киева в итальянские города Милан (аэропорт Бергамо - УНИАН) и Неаполь, а из Львова в Неаполь и Венецию. Об этом сообщила пресс-служба муждународного аэропорта Киев (Жуляны).

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Согласно сообщению, рейсы из Львова в Неаполь будут осуществляться три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям, а рейсы из Львова в Венецию два раза в неделю по пятницам и воскресеньям.

Отмечается, что рейсы из Киева в Неаполь и Милан (Бергамо) будут осуществляться три раза в неделю по средам, субботам и воскресеньям.

Кроме этого, авиакомпания Ernest Airlines с декабря добавит к уже существующему рейсу Львов - Милан (Бергамо) еще один рейс в неделю. Таким образом, рейсы по этому маршруту будут выполняться три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Согласно информации на сайте авиакомпании, самая низкая цена билета в одну сторону из Киева в Неаполь составит 43 евро, а из Киева в Милан составит 39 евро.

Цена билета в одну сторону из Львова в Неаполь составит 44 евро, в Венецию 41 евро, а в Милан 49 евро.

Как сообщал УНИАН, 20 октября итальянская авиакомпания Ernest Airlines запустила рейс Милан ("Бергамо") - Львов.

Справка УНИАН. Компания Ernest Airlines была основана в 2015 году группой швейцарских и итальянских инвесторов и получила Сертификат европейского авиаперевозчика 11 апреля 2017 года. В этом августе авиакомпания приобрела аэробус A320 и планирует ввести в эксплуатацию еще два аэробуса A320 между декабрем 2017 года и апрелем 2018 года.

Ernest Airlines разрешает пассажирам покупать до трех мест багажа - 15, 20 или 25 кг каждое, от 8 евро за одно место.