В Донецкой области пассажирские перевозки сократились

В Донецкой области объем пассажирских перевозок в январе-апреле текущего 2009 года всеми видами транспорта сократился на 13,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 290,8 млн. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила вчера на пресс-конференции первый заместитель начальника Главного управления статистики в Донецкой области Лариса МИШИНА.

«За январь-апрель 2009 года в регионе было перевезено 290,8 млн. пассажиров. Это меньше, чем год назад, на 13,2%», - сказала она.