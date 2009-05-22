Доходы почты и связи Крыма выросли

За январь-апрель 2009 г. в Автономной Республике Крым реализовано услуг связи на 313,8 млн. грн., что на 7,1% больше, чем за соответствующий период 2008 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Услуги, оказанные населению, составляют 40,8% общей суммы доходов от оказания услуг связи. Этот показатель за январь-апрель 2009 г. составил 127,9 млн. грн., что на 11,8% меньше, чем за соответствующий период 2008 г.

По данным статистики, из общей суммы реализованных услуг наибольший удельный вес составили услуги мобильной связи - 53,4%, телефонной городской связи - 12,2% и телефонной междугородней связи - 10,1%.

Кроме того, в указанный период в Крыму получено 1,4 млн. грн. от предоставления услуги проводного вещания (146,9% к январю-апрелю 2008 г.), передачи телевизионных и радиопрограмм - 17,6 млн. грн. (107,6%), в том числе кабельного телевидения - 8,2 млн. грн. (100,6%). Доход от предоставления крымским потребителям услуги доступа к сети Интернет в январе-апреле текущего года составил 19,2 млн. грн., в том числе населению - 11,8 млн. грн., что соответственно на 48,3% и 85% больше, чем за аналогичный период 2008 г.