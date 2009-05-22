В Тернопольской области перевозки грузов уменьшились

В Тернопольской области в январе-апреле объемы грузоперевозок уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,8%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, в целом за январь-апрель перевезено 790,3 тыс. т грузов.

Из них 320,1 тыс. т перевезено железнодорожным транспортом, что на 40,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отметили в управлении статистики, перевозки железной дорогой зерна и продуктов перемола в январе-апреле выросли в 8,2 раза, химических и минеральных удобрений – в 3 раза, черных металлов – на 33,3%. В то же время снизилась отправка нефти и нефтепродуктов на 87,5%, лесных грузов – на 68,1%, утиля черных металлов – на 58,7%, строительных материалов – на 31,3%. Среднесуточная выгрузка вагонов снизилась на 47,8% и составила 36 единиц.

Автомобильным транспортом в январе-апреле было перевезено 470,2 тыс. т грузов, что на 10,1% меньше, чем за январь-апрель 2008 года.

Грузооборот в области уменьшился на 41,7% и составил 316,8 млн. т/км. На железной дороге он уменьшился на 66,4% до 109,2 млн. т/км, у автотранспортных перевозчиков - на 4,7% до 207,6 млн. т/км.