Пассажиры поезда Мариуполь-Киев с трудом дышали из-за запаха свежей краски в вагоне

Свежевыкрашенные металлические детали вагона №13 поезда Мариуполь–Киев превратились в испытание для пассажиров, которые говорят о пережитой "газовой атаке". Некоторым даже понадобилась медицинская помощь, говорится в сюжете ТСН.

"Запах краски невозможен! Вещи испорчены – рюкзак в краске! Спать невозможно", - жалуются пассажиры. Люди говорят, что запах краски и ацетона в почувствовали, как только зашли в Мариуполе, а когда поезд тронулся и включили отопление, стало совсем невыносимо. Возмущенные пассажиры пошли к проводникам, которые пояснили, что вагон только улучшили и поспешили поставить в рейс. "Только после ремонта", - сказали они.

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Вагон простоял после завершения работ всего два дня, хотя должен был неделю. Пассажиры потребовали книгу жалоб и перевода в другие вагонов. Переселили не всех, да и то из купе в плацкарт. Дмитрий Коробко говорит, что даже недолгая поездка в вонючем вагоне закончилась для него скорой, но перед госпитализацией он вызвал полицию. "Патрульная полиция меня там уже встретила на перроне, я сразу попросил их, чтобы они получили объяснения от проводника. Скорая помощь также подъехала, врач сделал укол, потому что у меня уже болело горло, першило все внутри, голова болела", - говорит мужчина.

Свои пытки он описал в письме к "Укрзализныце". "Собственно, мое главное требование к "Укрзализныце" – чтобы мне письменно сообщили фамилию той скотиняки, которая отдала приказ посадить людей в этот газенваген. Я хочу знать, кто это был, я хочу потом привлечь его к уголовной ответственности", - пояснил пострадавший.

В "Укрзализныце" оправдываются тем, что комиссия перед отправлением поезда никаких запахов не почувствовала, поэтому железнодорожники винят температуру – мол, именно отопление повлекло внезапное испарение и вонь. Однако злосчастный вагон с рейса таки сняли. "Запах начал ощущаться, когда поднялась температура. Заместитель начальника депо по ремонту и мастер по подготовке в рейс будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Мы объявили им выговор", - сообщил заместитель директора департамента пассажирских перевозок дальнего сообщения Александр Красноштан.

Но возмущенные пассажиры рейса требуют не только наказания виновных, но и компенсацию за время газовой атаки. Правда, таких единицы – большинство в то, что смогут отстоять свои права, не верят.