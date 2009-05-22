VIP Ан вылетел в Триполи

Самолет Ан-74ТК-300 в VIP-компоновке, построенный на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии (ХГАПП) по заказу Ливийской Арабской Народной Социалистической Джамахерии, сегодня вылетел в столицу Ливии – Триполи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ.

По словам министра, предварительная приемка самолета ливийской стороной состоялась в Харькове, а окончательная будет проходить в Триполи в понедельник, 25 мая.

Он также отметил, что на ХГАПП продолжается строительство еще двух самолетов Ан-74-ТК-200 (санитарный вариант) по заказу Ливии. «Мы планируем завершить их строительство до конца первого полугодия следующего года», - уточнил министр.

Как сообщал УНИАН, самолет Ан-74ТК-300 должен был быть передан Ливии еще в 2006 году, однако в связи финансовыми трудностями на ХГАПП его строительство затянулось почти на три года. В апреле 2009 года Кабмин выделил Харьковскому авиапредприятию 160 млн. грн. из Стабфонда для завершения экспортных заказов.

Справка УНИАН. В октябре 2005 года Управление гражданской авиации Ливийской Арабской Народной Социалистической Джамахерии и Харьковское государственное авиационное производственное предприятие ратифицировали договор на поставку нового самолета Ан-74ТК-300 в VIP-компоновке.

Согласно договору, самолет должен был быть поставлен заказчику на протяжении трех месяцев с начала финансирования, которое ливийская сторона обязалась начать со второй половины ноября 2005 года.

Ранее ХГАПП получил от Ливии заказ на изготовление двух летающих госпиталей на базе Ан-74ТК-200С. Предусматривалось, что с началом эксплуатации машин Ан-74 будет заключен контракт на строительство в Ливии базы технического обслуживания украинских самолетов Ан-74 и Ан-140-100.