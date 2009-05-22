Морские порты снизили грузоперевалку

Морские торговые порты Украины за 4 месяца т.г. снизили перевалку грузов, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., на 18% - с 43 млн. 260 тыс. до 35 млн. 487 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве транспорта и связи Украины.

По данным министерства, при этом из всех 18 портов только 4 увеличили объемы перевалки, по сравнению с 4 месяцами 2008 г. В частности, Керченский порт – на 0,4%, до 1 млн. 036 тыс. т; Феодосийский – на 3,2%, до 1 млн. 019 тыс. т; Херсонский – на 7,6%, до 1 млн. 056 тыс. т; Усть-Дунайский – на 27,9%, до 46,3 тыс. т.

В то же время, Ильичевский порт сократил грузоперевалку за 4 месяца т.г. на 11%, до 5 млн. 661 тыс. т; Одесский – на 17%, до 9 млн. 980 тыс. т; порт «Южный» - на 7,7%, до 6 млн. 650 тыс. т; Мариупольский порт – на 29,7%, до 3 млн. 083 тыс. т; Николаевский – на 6,85, до 2 млн. 802 тыс. т.

Ряд портов в январе-апреле т.г. снизили грузоперевалку приблизительно в 2 раза. В частности, Измаильский – на 53,1%, до 1 млн. 215 тыс. т; Белгород-Днестровский – на 46,5%, до 202,2 тыс. т; Ренийский – на 53,9%, до 556,8 тыс. т; Скадовский – на 50%, до 164,6 тыс. т; Ялтинский – на 53,9%, до 47,9 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Минтранссвязи, в 2008 году общая грузоперевалка портов Украины составила 132 млн. 178 тыс. тонн, что на 7% больше прошлогоднего показателя. В частности, по сравнению с 2007 годом перевалка грузов на экспорт выросла на 12% - до 60 млн. 196 тыс. т, импортных - на 21%, до 15 млн. 132 тыс. т.

Наивысшие показатели за всю историю деятельности продемонстрировали Одесский морской торговый порт – 34 млн. 562 тыс. тонн и Николаевский морской торговый порт – 9 млн. 254 тыс. тонн. Наибольшего показателя за годы независимости Украины достиг Херсонский морской торговый порт – 4 млн. 264 тыс. тонн.