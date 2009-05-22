ЮЖД представила новые разработки для подвижного состава

21 мая на станции Харьков-Балашевский Южной железной дороги состоялась выставка подвижного состава, который железнодорожники подготовили к летним пассажирским перевозкам.

Как сообщает пресс-служба ЮЖД, такие выставки дорога проводит традиционно каждый год в канун летнего и зимнего сезонов. Каждый раз на выставке специалисты 10 локомотивных депо железной дороги представляют новые и экспериментальные технологические разработки.

В этот раз были представлены 11 единиц техники: 10 локомотивов и один дизель-поезд. Наиболее интересной разработкой стала автоматизированная система управления движением поездов и технического состояния локомотивов «Навигация и управление», которая была установлена на двух электровозах ЧС7-121 и ВЛ11-727. Не менее важной новацией является электронный регулятор частоты оборотов дизель-генератора СУДМ-01, которым оснащены тепловозы ТЭП70-0165 и 2ТЭ116-967. А установленные на представленных маневровых тепловозах ЧМЭ3 системы учета и контроля использования дизельного горючего давно стали повседневностью, отмечают на ЮЖД. Отмечался повышенным комфортом для пассажиров и презентованный дизель-поезд ДР1А-262, который прошел капитально-восстановительный ремонт в условиях локомотивного депо.

Присутствующий на выставке начальник Южной железной дороги Виктор ОСТАПЧУК высоко оценил работу локомотивщиков и подчеркнул важность самого скорого применения на практике всех технологических разработок. Ведь они направлены на повышение безопасности движения поездов и энергосбережения, на улучшение комфорта для пассажиров и условий труда для машинистов. Главный железнодорожник Южной подчеркнул, что это важно, так как в условиях экономического кризиса нужно активно конкурировать с другими видами транспорта.