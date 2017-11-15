Airbus получил заказ на рекордные $50 миллиардов

Европейский авиастроительный концерн Airbus SE объявил о заключении рекордного заказа на авиасалоне в Дубае.

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Компания подписала пакет соглашений о поставке 430 самолетов на $49,5 млрд, передает Bloomberg.

Заказчиками выступают авиакомпании, долями в которых владеет американский инвестфонд Indigo Partners.

В частности, 146 самолетов будут поставлены венгерской Wizz Air, 134 лайнера приобретет американская Frontier Airlines, 70 бортов заказала чилийская JetSmart.

Источники агентства сообщают, что в среду Airbus может заключить ряд новых контрактов. В качестве потенциального заказчика называется FlyDubai, которая может приобрести порядка 175 самолетов.

Напомним, Dubai Air Show стартовал 12 ноября 2017 года. Авиасалон проводят каждые два года.