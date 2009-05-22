В Черниговской области грузоперевозки сократились на 17,9%

В Черниговской области в январе-апреле текущего года объемы грузоперевозок сократились на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 697,9 тыс. тонн, при этом объемы пассажироперевозок выросли на 2% – до 43,3 млн. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области.

Согласно сообщению, за отчетный период грузооборот транспортных предприятий области сократился на 2,8% – до 287,7 млн. ткм.

Предприятия автомобильного транспорта (с учетом перевозок, выполненных физлицами-предпринимателями) перевезли 582,1 тыс. тонн грузов, грузооборот выполнен в объеме 226,1 млн. ткм, что на 19,6 и 3% соответственно меньше, чем год назад.

Доля перевезенных грузов и грузооборота, выполненных частными предпринимателями области, составила соответственно 75,6 и 79,8% общего объема.

Речным транспортом области в январе-апреле т.г. осуществлялись перевозки грузов только в заграничном сообщении. По сравнению с январем-апрелем 2008 года объемы грузовых перевозок речного транспорта уменьшились на 8,6%, грузооборота – на 2,2%.

По данным статуправления, объем пассажирооборота в области сократился на 4,6% – до 343,4 млн. пасс./км.

Пассажирским автотранспортом (с учетом перевозок, выполненных физлицами-предпринимателями) перевезено 29,2 млн. пассажиров, что на 1% больше, чем в январе-апреле 2008 года. Объем выполненного пассажирооборота сократился на 6,3% и составил 280 млн. пасс./км.

Общий объем пассажирских перевозок, выполненный троллейбусным транспортом области, вырос на 4,1%.