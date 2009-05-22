В Киеве ограничат движение через мост Патона

В связи с проведением работ по строительству транспортной развязки на пересечении проспекта Воссоединения – Днепровской набережной – улицы Серафимовича – мосту имени Патона на следующей неделе будет введено ограничение движения транспортных средств по мосту им. Патона. (В предыдущей информации ошибочно был указан "проспект Освободителей" – УНИАН).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, на период проведения работ в утренние часы (с 6:30 до 10:30) движение транспортных средств в направлении левого берега будет запрещено (за исключением общественного транспорта). Движение в направлении правого берега в эти часы будет организовано по трем полосам.

С целью информирования водителей на подъездах к мосту им. Патона будут установлены соответствующие информационные панно.

Департамент ГАИ обращается к водителям с просьбой учесть ограничение при выборе маршрута движения.