Дорожники готовы выполнить ремонтных работ на 54 миллиарда - "Укравтодор"

Дорожная отрасль Украины готова выполнить объем работ по ремонту дорог на сумму около 54 миллиардов гривень в течение нескольких лет. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак на заседании правительства в среду.

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"В прошлом году мы провели все закупки работ по ремонту дорог на Prozorro. Таким образом, все имеют равные возможности. За прошедшие 11 месяцев было проведено 2,5 тысячи процедур закупок на сумму 54 миллиардов гривень. Это означает, что отрасль готова выполнить объем работ на сумму 50-54 миллиардов гривень, конечно, не за один год, но это очевидный знак, что строительная машина начала работать. Я убежден, что в следующем году она заработает еще лучше, еще быстрее, чем в этом году", - сказал он.

При этом Новак отметил, что экономия благодаря системе Prozorro составила 2,5 миллиардов гривень.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что следующем году в Украине может быть отремонтировано около 4-5 тысячи километров дорог государственного значения в случае утверждения госбюджета на 2018 год с объемом финансирования дорожного хозяйства в размере 40 миллиардов .

Проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает увеличение финансирования строительства и ремонта украинских дорог на 37% по сравнению с 2017 годом - до 44 миллиардов гривень.

По информации правительства, в 2016 году в Украине было отремонтировано 816 километров дорог, еще на 711 километрах положено защитное покрытие. По словам министра инфраструктуры Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 миллиардов гривень из заявленных правительством около 20 миллиардов гривень.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается по меньшей мере в 60 миллиардов гривень.