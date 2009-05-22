Прибыль УМС снизилась более чем в 4 раза

Чистая прибыль компании «Украинская Мобильная Связь» (УМС, ТМ МТС-Украина) в первом квартале текущего года снизилась, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, более чем в 4 раза – с 437,1 млн. грн. до 96,6 млн. грн. Об этом говорится в финансовом отчете российской компании «Мобильные ТелеСистемы», владеющей УМС, который предоставлен УНИАН.

Выручка компании УМС в первом квартале т.г. снизилась, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, на 9,3%, и составила 1,872 млрд. грн.

Показатель OIBDA (определяется как операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов) в первом квартале 2009 года снизился в сравнении с аналогичным периодом 2008 года на 46% и составил 103,4 млн. долл.

Маржа OIBDA (это показатель OIBDA, выраженный как процент от выручки) в первом квартале т.г. снизилась в сравнении с аналогичным периодом 2008 года на 4 пп. и составила 42,5%.

Капитальные затраты компании УМС в первом квартале 2009 года составили 133 млн. долл., затраты на приобретение нематериальных активов - 13 млн. долл.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила 1,662 млрд. долл.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 93,03 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.