МТС намерена приобрести «Комстар-ОТС»

Российский оператор мобильной связи компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, владеет украинским оператором УМС) намерена приобрести оператора фиксированной связи «Комстар-ОТС». Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе МТС.

«ОАО «Мобильные ТелеСистемы», оператор сотовой связи в России и странах СНГ, сообщает о подаче заявки в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) для получения разрешения на приобретение доли до 100% в компании «Комстар-ОТС», - говорится в сообщении.

По данным МТС, в случае успешного завершения сделки по приобретению, на базе двух компаний будет создан интегрированный телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, что позволит ускорить развитие и распространение коммуникационных услуг и широкополосного доступа на рынках присутствия МТС.

В связи с участием в возможной сделке заинтересованных лиц, для контроля за реализацией сделки Советом директоров МТС создан специальный комитет, состоящий из трех независимых директоров. Комитет сформулирует рекомендации о целесообразности приобретения «Комстар-ОТС» для последующего рассмотрения Советом директоров МТС. Независимые финансовые и юридические консультанты, выбранные на конкурсной основе и управляемые cпециальным комитетом, представят заключение о справедливости цены, юридический анализ и дополнительные консультационные услуги.

В настоящий момент окончательного решения о размере или структуре возможной сделки не принято.

В настоящее время крупнейшим акционером компаний ОАО «МТС» и «Комстар-ОТС» является ОАО АФК «Система» (крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная финансовая корпорация), которая владеет порядка 53,1% и 50,9% акций компаний, соответственно. 35% акций «КОМСТАР – ОТС» находятся в обращении на РТС, МФБ и Лондонской фондовых биржах.

Справка УНИАН. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является крупнейшим оператором мобильной связи в России и странах СНГ, Консолидированная абонентская база компании составляет 93,03 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT.

Компания МТС владеет в Украине оператором мобильной связи «Украинская Мобильная Связь» (УМС, ТМ МТС-Украина).

«Комстар – Объединенные ТелеСистемы» (ОАО «КОМСТАР – ОТС») – крупнейший оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ. В Группу компаний «КОМСТАР-ОТС» входят «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), лидер столичного рынка фиксированной связи, а также «СТРИМ-ТВ», ведущий поставщик услуг кабельного ТВ и доступа в Интернет в регионах России.

Дочерние компании и филиалы «КОМСТАР-ОТС» работают в крупнейших регионах в 6-ти Федеральных округах РФ (Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском), в том числе в Московской, Рязанской областях, Санкт-Петербурге, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ростовской, Тюменской областях (включая ХМАО и ЯНАО), Екатеринбурге и Свердловской области, Краснодарском крае и т.д. Кроме того, «КОМСТАР-ОТС» имеет телекоммуникационные активы в Армении и Украине. В Украине компания владеет оператором «Комстар-Украина» (осуществляет деятельность в Одессе и в Киеве).