Железные дороги СНГ и Балтии введут штрафы

Сегодня в Минске подписано Соглашение об экономической ответственности за передачу международных пассажирских поездов с нарушением графика движения по межгосударственным стыковым пунктам.

Как сообщает пресс-служба ОАО «Российские железные дороги», подписание соглашения состоялось в рамках Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ и Балтии.

Напомним, в заседании совета также принял участие генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

Как отмечается в сообщении, соглашение устанавливает экономическую ответственность за передачу с нарушением графика движения пассажирских поездов по межгосударственным стыковым пунктам. "Учет опозданий пассажирских поездов по межгосударственным стыковым пунктам будет осуществляться в соответствии с единой инструкцией и разработанными на ее основе двусторонними договорами и вестись каждой из железнодорожных администраций. По условиям соглашения за каждую передачу пассажирских поездов через межгосударственные стыковые пункты с опозданием железнодорожная администрация, допустившая опоздание, будет нести экономическую ответственность", – говорится в сообщении.

Расчеты за опоздание пассажирских поездов будут производиться по единой ставке – 200 швейцарских франков за каждые полные 30 минут опоздания. Также в документе определен ряд случаев, при возникновении которых экономическая ответственность не применяется.

Соглашение вступит в силу с момента ввода в действие единой инструкции по учету передачи международных пассажирских поездов по межгосударственным стыковым пунктам. Согласование инструкции состоится во втором полугодии 2009 года.