Сбербанк претендует на 35% акций Opel

Крупнейший российский банк – Сбербанк – в составе консорциума во главе с канадским производителем автокомпонентов Magna претендует на покупку 35% акций немецкого автопроизводителя Opel, принадлежащего американскому автогиганту General Motors. Об этом сообщает k2kapital со ссылкой на Reuters, которое цитирует заявление соисполнительного директора канадской компании Зигфреда Вольфа (Siegfried Wolf).

Вольф сообщил, что в случае успеха сделки Magna планирует получить 20% акций Opel, а российские партнеры консорциума – Сбербанк и ГАЗ - претендуют на 35% акций. При этом глава канадской компании пояснил, что ГАЗ не претендует на долю в Opel, намереваясь лишь взять на себя функции технологического партнера.

Представитель ГАЗа Елена Матвеева подтвердила "Интерфаксу", что российский автопроизводитель является в потенциальной сделке технологическим партнером, то есть намерен предоставить для Opel собственную производственную площадку и на акции иностранной компании не претендует. Ранее ГАЗ заявлял, что намерен предложить для производства Opel свою нижегородскую площадку мощностью 200 тыс. машин в год. Сбербанк пока отказывается от комментариев, но по данным источника Reuters банк может выступить гарантом этой сделки.

Глава Magna также сообщил, что консорциум намерен вложить в Opel 500-700 млн. евро, которые будут пропорционально распределены между его участниками. Кроме того, Вольф сообщил, что партнеры намерены сохранить все 4 германских сборочных предприятия Opel, однако воздержался от подобных обещаний в отношении заводов, расположенных в Великобритании и Бельгии. При этом GM сохранит за собой 35% акций в капитале убыточного немецкого автопроизводителя, еще 10% - у сотрудников Opel.

Помимо консорциума Magna-Сбербанк-ГАЗ на Opel претендуют итальянский автопроизводитель Fiat, бельгийская холдинговая компания RHJ Internacional и, возможно, китайская SAIC Motor. Правительство ФРГ и GM пока не определились с покупателем, однако по многочисленным свидетельствам, предложение консорциума во главе с Magna являлется наиболее привлекательным и федеральному правительству, и профсоюзу Opel, и американскому автогиганту.