Эмиратская авиакомпания купит у Boeing самолетов на $27 миллиардов

Эмиратская авиакомпания Flydubai заключила соглашение с американским концерном Boeing на поставку 225 самолетов общей стоимостью 27 миллиардов долларов, сообщает Прайм со ссылкой на заявление перевозчика на авиасалоне Dubai Airshow.

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Соглашение включает твердый контракт на поставку 175 самолетов Boeing 737 MAX плюс опцион еще на 50 лайнеров данного семейства.

По твердому контракту закупается порядка 50 самолетов Boeing 737 MAX 10 (максимальная вместимость - 230 пассажиров), остальные - Boeing 737 MAX 8 (до 200 пассажиров) и Boeing 737 MAX 9 (до 220 пассажиров).

В итоге Flydubai будет располагать 320 самолетами этого американского авиастроительного концерна.